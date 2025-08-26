Переправили 36 уклонистов за границу: в Одесской области разоблачили схему на миллионы
В Одесской области разоблачили масштабную схему побегов уклонистов. Военные и гражданские организовали "бизнес" по переправке мужчин в Приднестровье, заработав десятки миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Схема действовала в 2024 году на территории Одесской области и имела разветвленную сеть участников - от военнослужащих до гражданских. Их маршрутом стала граница с непризнанным Приднестровьем.
Как работала схема
Следователи выяснили, что группировка обеспечила незаконный выезд не менее 36 человек.
-
Поиск "клиентов" происходил через специально созданные каналы в мессенджерах.
-
Посредники организовывали транспортировку к пограничной полосе, инструктировали мужчин и сопровождали их во время перехода.
-
Связи в Молдове помогали легализовать пребывание после пересечения границы.
Стоимость таких "услуг" колебалась от 5 до 10 тысяч долларов за одного человека. В сумму входил полный "пакет" - от перевозки и онлайн-навигации до дальнейшего обустройства в Молдове.
Объявлены подозрения
Нескольким военнослужащим уже сообщено о подозрении в организации и покушении на незаконную переправку людей через государственную границу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Суд избрал им меры пресечения в виде залога и наложил процессуальные обязанности.
Правоохранители устанавливают полный круг участников, в частности гражданских посредников и тех, кто прокладывал маршруты и обеспечивал переправку.
Напомним, только с начала 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч человек, которые пытались выехать из Украины незаконно. В Государственной пограничной службе Украины заявляют о росте количества попыток незаконного пересечения государственной границы, а административные штрафы не всегда выполняют сдерживающую функцию.
Также мы писали, что пограничники в Одесской области разоблачили жителя приграничья, который организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию. Задержанный за 6000 долларов и 900 евро пытался подкупить пограничника Измаильского отряда, чтобы переправить через Дунай себя, 19-летнего сына и еще пятерых мужчин.
В Киеве пресекли деятельность организованной схемы избежания мобилизации. Организатором схемы был местный адвокат, который вместе с еще одним юристом и тремя врачами подделывал медицинские справки для военнообязанных мужчин.
Также правоохранители разоблачили проводника пассажирского поезда, который пытался незаконно вывезти уклониста за границу, спрятав его в служебном купе. За свои услуги он просил 7 тысяч долларов.