ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Схема незаконного выезда мужчин призывного возраста: ГБР задержало 5 пограничников

Пятница 05 сентября 2025 13:18
UA EN RU
Схема незаконного выезда мужчин призывного возраста: ГБР задержало 5 пограничников Фото: во Львовской области задержали пятерых пограничников (dbr.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Во Львовской области задержали пятерых пограничников, которые способствовали незаконному выезду мужчин призывного возраста через один из пунктов пропуска. ГБР провело более 40 обысков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований и Госпогранслужбу.

Как сообщают в ГБР, работники бюро совместно с Управлением внутренней и собственной безопасности ГПСУ разоблачили очередную схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины.

"Военнослужащие одного из пограничных отрядов Западного регионального управления Госпогранслужбы, в условиях военного положения, способствовали незаконному выезду мужчин призывного возраста за пределы Украины", - говорится в сообщении.

По информации ГБР, в пункте пропуска на границе с Польшей они умышленно нарушали правила проверки документов: не сверяли данные в базах, не вносили сведения о пересечении границы и фактически давали "зеленый свет" тем, кто не имел права выезда.

По данным следствия, таким образом чиновники обеспечили незаконный выезд по меньшей мере 80 мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

В начале сентября всех пятерых военнослужащих задержали по подозрению в совершении уголовных преступлений:

  • нарушение правил несения пограничной службы (ч. 3 ст. 419 УК Украины)
  • и незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а за эти статьи предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Кроме этого, в ходе расследования проверяется причастность руководящего звена пограничного отряда.

Правоохранители устанавливают источники происхождения активов одного из командиров - квартир, дома, земельного участка, ценных авто и значительных средств, стоимость которых существенно превышает задекларированные доходы.

В рамках производства проведено более 40 обысков.

Фото: во Львовской области задержали пятерых пограничников (dbr.gov.ua)

Попытки нелегально выехать из Украины

Напомним, недавно в Одесской области разоблачили масштабную схему побегов уклонистов. Военные и гражданские организовали "бизнес" по переправке мужчин в Приднестровье, заработав десятки миллионов гривен.

Еще один житель приграничья в Одесской области организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию.

Также был разоблачен депутат Волынского областного совета, который организовал схему незаконной переправки мужчин за границу. С начала 2022 года через эту схему незаконно вывезли более 100 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Граница с Украиной Мобилизация в Украине
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России