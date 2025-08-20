ua en ru
На лодке через Дунай: пограничники разоблачили попытку незаконного пересечения границы

Среда 20 августа 2025 11:06
Автор: Константин Широкун

Пограничники в Одесской области разоблачили жителя приграничья, который организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГПСУ Украины.

Сообщается, что задержанный за 6000 долларов и 900 евро пытался подкупить пограничника Измаильского отряда, чтобы переправить через Дунай себя, 19-летнего сына и еще пятерых мужчин.

Для этого задержанный подготовил резиновую лодку с мотором. Пограничник сообщил о предложении, и во время спецоперации организатора и его сообщников задержали. Против мужчины открыто уголовное производство, на других составили административные протоколы.

Попытки нелегально выехать из Украины

Напомним, что двое мужчин вблизи Ужгорода пытались нелегально пересечь границу на электросамокатах, их задержали.

Также ранее сообщалось, что СБУ разоблачила депутата Волынского областного совета, который организовал схему незаконной переправки мужчин за границу. С начала 2022 года через эту схему незаконно вывезли более 100 человек.

Ранее мы писали, что во Львовской области пограничники в третий раз задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу.

Кроме того, на Закарпатье был задержан правоохранитель, который за 4 тысячи долларов организовал незаконный выезд уклониста в Словакию.

