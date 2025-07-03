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СБУ разоблачила депутата Волынского облсовета: переправил более 100 уклонистов за границу

Волынь, Четверг 03 июля 2025 21:01
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СБУ разоблачила депутата Волынского облсовета: переправил более 100 уклонистов за границу Фото: СБУ разоблачила депутата Волынского облсовета (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

В Украине разоблачили депутата Волынского областного совета, который организовал схему незаконной переправки мужчин за границу. С начала 2022 года через эту схему незаконно вывезли более 100 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачила действующего депутата Волынского областного совета на организации схем для уклонистов.

По материалам дела, фигурант входил в преступную группу, которую возглавляла бывшая заместитель председателя Волынской ОВА и которую еще раньше задержала СБУ.

Как установило расследование, депутат обеспечивал уклонистов поддельными документами. Согласно этим бумагам указанные в них военнообязанные мужчины считались "волонтерами", которых Волынская ОВА отправляла за границу за гуманитарной помощью.

За свои "услуги" дельцы брали до 5 тысяч долларов с одного "клиента". По имеющимся данным, начиная с 2022 года злоумышленники незаконно переправили за границу более 100 уклонистов.

На основе собранных следователями СБУ доказательств фигуранту сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 255 (участие в преступном сообществе или преступной организации);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Сейчас подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Дело Якимчук

Заметим, что в прошлом году экс-заместителя председателя Волынской ОВА Мирославу Якимчук и семь ее сообщников разоблачили на незаконной переправке военнообязанных мужчин через границу.

По материалам правоохранителей, бывшая заместитель председателя Волынской областной военной администрации во время пребывания в должности наладила механизм выезда мужчин за границу под видом водителей-перевозчиков гуманитарных грузов.

По версии следствия, для реализации своих действий женщина привлекла директора местного благотворительного фонда, который устраивал военнообязанных водителями международных рейсов. Таким образом персональные данные военнообязанных вносили в информационную систему "Шлях", что позволяло им выехать за границу как "волонтерам".

Ранее мы также писали, что на Львовщине пограничники в третий раз задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу.

А тем временем на Закарпатье был задержан правоохранитель, который за 4000 долларов организовал незаконный выезд уклониста в Словакию.

Добавим, что украинские пограничники на Закарпатье разоблачили схему нелегальной переправки мужчин в Румынию.

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