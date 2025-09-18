За даними слідства, підполковник юстиції отримав від посередника 12 тисяч доларів за незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України. Для цього він мав надати йому необхідні засоби та усунути можливі перешкоди.

Разом з тим, за додаткову винагороду у понад 4,5 тисячі доларів він зняв "клієнта" з розшуку ТЦК та СП і оформив фіктивну відстрочку від мобілізації у зв’язку із доглядом за близькою родичкою з інвалідністю. Це мало створити підстави для його нібито легального виїзду до Євросоюзу.



Фото: посадовця Міноборони викрили на схемі для ухилянтів (Офіс генпрокурора та поліція Львівської області)

Правоохоронці задокументували одержання ним спершу 4,5 тисячі доларів, а потім 12 тисяч доларів. Після отримання другого траншу чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі встановлюються інші можливі співучасники злочину.

Військовослужбовцю готується повідомлення про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від виконання службових обов’язків.

Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному - позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.