У Харкові окупанти обстріляли людей в черзі за гумдопомогою, є поранені, - ЗМІ
У Харкові російсько-окупаційні війська обстріляли цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою. Попередньо, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Харків".
"Внаслідок обстрілу Харкова 24 березня є поранені серед людей, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою", - пише видання з посиланням на власні джерела у місцевій владі.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, окупанти вдарили "Градами" по черзі людей у районі Салтівки.
"На Салтівці вдарили градом по черзі, що стояла за гуманітарною допомогою", - йдеться в повідомленні.
Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 29-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.