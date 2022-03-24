У Харкові окупанти обстріляли людей в черзі за гумдопомогою, є поранені, - ЗМІ

У Харкові російсько-окупаційні війська обстріляли цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою. Попередньо, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Харків".

"Внаслідок обстрілу Харкова 24 березня є поранені серед людей, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою", - пише видання з посиланням на власні джерела у місцевій владі.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, окупанти вдарили "Градами" по черзі людей у районі Салтівки.

"На Салтівці вдарили градом по черзі, що стояла за гуманітарною допомогою", - йдеться в повідомленні.

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