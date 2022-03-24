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Рада скасувала ЗНО-2022. Вступна кампанія пройде за спецпроцедурою

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Київ, Четвер 24 березня 2022 16:58
Рада скасувала ЗНО-2022. Вступна кампанія пройде за спецпроцедурою Фото: абітурієнти у 2022 році не складатимуть ЗНО (nmu.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада України скасувала зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2022 році. Вступна кампанія пройде за спеціальною процедурою, механізм ще розробляють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Слуги народу".

Згідно з прийнятим законопроектом № 7132:

  • випускники 2021-2022 навчального року звільняються від проходження підсумкової атестації;
  • вступ до вишів цього року пройде за спрощеним механізмом без використання результатів ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування.

За словами голови підкомітету з питань вищої освіти, нардепа Юлії Грішиної, рішення про скасування ЗНО вимушене, оскільки інфраструктура, особливо навчальні заклади, знаходяться під загрозою російських обстрілів.

"Вступна кампанія до українських вишів в цьому році не скасовується, але пройде за спеціальною процедурою, над якою зараз працюють представники комітету з питань освіти і науки разом з Міністерством освіти і науки. Це буде простий, зрозумілий, а головне - прозорий механізм вступу", - додала вона.

Вступна кампанія буде спрощена тільки на 2022 рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні пропонували скасувати ЗНО через воєнний стан і російське вторгнення.

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