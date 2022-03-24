ЗСУ вдесяте знищили російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
Сьогодні, 24 березня, військові ЗСУ вдесяте розгромили російських військових на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника офісу президента Олексія Арестовича у Facebook.
"Зараз спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст - тікають! Мабуть, ми знову вбили когось із начальства. Таке вже було кілька днів тому, під час сьомого разу", - написав Арестович.
Він також зазначив, що протягом години після десятого удару російське командування продовжувало заводити чергову колону техніки на аеродром у Чорнобаївці.
"Отже, за сьогодні може і 11 разів трапиться", - додав радника Офісу президента.
Нагадаємо, у Чернігівській області українські військові розгромили "Камази" російських окупантів, які перевозили боєприпаси та провіант.
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