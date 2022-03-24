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Треба підсумковий документ. У Радфеді РФ назвали умову зустрічі Путіна і Зеленського

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Москва, Четвер 24 березня 2022 09:15
Треба підсумковий документ. У Радфеді РФ назвали умову зустрічі Путіна і Зеленського Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Зустріч президента Російської Федерації Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським щодо завершення війни Росії проти України можлива, але тільки за умови вироблення домовленостей. І виходу на якийсь підсумковий документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко, зустріч буде можлива, коли українська і російська сторона погодяться з повісткою і вийдуть на підсумковий документ.

"А так посіяти надію, що зараз президенти зустрінуться, поговорять і не буде результату - заради чого тоді проводити ці зустрічі?... Зустріч повинна теж дати результати. Такі зустрічі готуються, це не просто зустрілися, ні про що поговорили", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що поки немає конкретної дати зустрічі з Путіним.

А президент Володимир Зеленський зазначав, що якщо така зустріч все-таки відбудеться, то на ній не вдасться вирішити відразу питання Криму і Донбасу.

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