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В Росії відкрито пригрозили застосувати ядерну зброю у випадку "провокації НАТО"

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Москва, Четвер 24 березня 2022 08:46
В Росії відкрито пригрозили застосувати ядерну зброю у випадку "провокації НАТО" Фото: заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський (rferl org)
Автор: Марія Кучерявець

В Росії відкрито заявили про готовність застосувати ядрену зброю. Там пригрозили, що Москва зберігає за собою право використовувати таку зброю, якщо країну "спровокує НАТО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника посла Росії в ООН Дмитра Полянського в інтерв’ю Sky News.

"Якщо Росію провокує НАТО, якщо Росію атакує НАТО, то чому б і ні, ми ядерна держава. Я не думаю, що це правильно говорити. Але погрожувати Росії і намагатися втрутитися не варто. Тому, коли ви маєте справу з ядерною державою, звичайно, ви повинні прорахувати всі можливі наслідки вашої поведінки", - сказав Полянський.

Він також відкинув офіційну заяву уряду США про те, що військовослужбовці російських збройних сил винні у воєнних злочинах в Україні.

"Я не думаю, що ми робимо військові злочини в Україні. Звичайно, це не мені оцінювати. Я не там. І ви не там. Ви дивитеся на багато відео, які можуть бути фейковими. Ви вірите в одне, я вірю в інше", - додав Полянський.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що вважає реальною загрозою використання Росією хімічної зброї в Україні.

Додамо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про плани відправлення в Україну обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз. Це питання буде вирішено під час саміту країн-членів Альянсу, який відбудеться вже сьогодні.

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