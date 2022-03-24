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Україна та Росія провели перший обмін полоненими

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Четвер 24 березня 2022 16:44
Україна та Росія провели перший обмін полоненими Фото: віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірини Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна та Російська Федерація провели перший повноцінний обмін військовополоненими. Додому повернулися 10 наших захисників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Україна, зі свого боку, повернула 10 військовослужбовців Росії.

"Також, сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси", - пише Верещук.

В обмін на російських моряків - додому повертаються 19 українських цивільних моряків із судна “Сапфір”, яких захопили під час спроби забрати наших військових з острова Зміїний.

"За умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернений Україні та буде відправлений до порту в Туреччині", - додала Верещук.

Війна Росії проти України триває двадцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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