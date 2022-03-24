Окупанти саме зараз силоміць вивозять до Росії тисячі жителів Маріуполя, - міськрада

Російські окупанти саме зараз вивозять до Росії тисячі жителів міста Маріуполь. Під незаконну депортацію вже потрапили близько 15 тисяч маріупольців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр міськради Маріуполя.

"Мешканців Лівобережного району починають масово вивозити на територію Росії. Загалом під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців. Це десь половина від усіх мешканців, які й досі перебувають у Лівобережному районі. Відомо, що окупанти в ультимативній формі змушують і так змучених війною людей сідати в автобуси", - йдеться в повідомленні.

Також є відомості, що російські окупанти відбирають у людей паспорт та інші українські документи, що засвідчують особу.

"Вивезених людей спершу доставляють у так звані фільтраційні табори від куди потім перерозподіляють по різних віддалених містах Росії. Сьогодні відомо, що близько 6 тисяч маріупольців вже насильно вивезли на територію окупанта", - інформують в міськраді.

Там зазначили, що попри те, що російська сторона регулярно заявляє про можливу евакуацію людей на підконтрольну Україні територію, насправді це не так.

"Протягом останніх 20 днів окупанти блокують евакуаційну колону та не дають змоги безпечно врятувати людей. Зараз автобуси, які виїхали із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати маріупольців, заблоковані. Очевидно, що це робиться лише для того, щоб не дати людям можливості повернутись на підконтрольну Україні територію. Попри те, що саме цього хочуть жителі українського міста", - наголошують в міськраді.

Як заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, те, що роблять російські окупанти не піддається жодному поясненню.

"Спочатку вони блокують мирне місто, цілеспрямовано починають убивати людей, а потім насильно вивозять на свою територію. Україна таке переживала лише за часів Другої світової війни. На жаль, історія повторюється. Тільки тепер замість нацистів - рашисти. Наразі ми формуємо базу депортованих маріупольців і працюватимемо над їх поверненням в Україну", - розповів Бойченко.

Нагадаємо, про те, що окупанти насильно вивозять до Росії жителів Маріуполя також повідомлялося 19 березня. Тоді лише за тиждень на російську територію відправлено кілька тисяч маріупольців.

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