Пламя охватило 1000 кв. м. В российском Екатеринбурге горит турбинный завод

Россия, Вторник 07 октября 2025 20:47
UA EN RU
Пламя охватило 1000 кв. м. В российском Екатеринбурге горит турбинный завод Фото: причины масштабного пожара в РФ пока остаются неизвестными (t.me mchs_official)
Автор: Валерий Ульяненко

На турбинном заводе в российском Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар. Пламя охватило около 1000 кв. метров инструментального цеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Причины возгорания до настоящего времени неизвестны. К месту происшествия прибыли все оперативные службы города.

Завод производит оборудование для энергетической инфраструктуры, в частности для АЭС, ТЭЦ и турбины для атомных судов и энергетических объектов. В частности, это конденсационные и теплофикационные турбины.

Напомним, 6 октября два беспилотника атаковали Тюменский НПЗ в России за 2000 км от Украины. В результате удара повреждены ректификационная колонна и часть системы водоснабжения.

Ранее, 3 октября дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по одному из ведущих российских НПЗ. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе", который расположен в 1400 км от границы Украины.

Работа СБУ, ССО, ГУР и СБС в целом вывела из строя около 20% мощностей нефтепереработки в стране-агрессоре, что повлекло топливный кризис и усложнило логистику.

Отметим, город Орск в РФ атаковали ударные беспилотники самолетоподобного типа. По меньшей мере два дрона влетели в НПЗ.

Перед тем дроны СБУ поразили и вывели из строя нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в Чувашской республике Российской Федерации.

РБК-Украина также писало, что украинские беспилотники нанесли исторический удар по нефтяной индустрии России, парализовав 38% НПЗ.

