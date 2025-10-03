ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны атаковали НПЗ в российском Орске (видео)

Пятница 03 октября 2025 12:20
Дроны атаковали НПЗ в российском Орске (видео) Фото: дроны атаковали НПЗ в российском Орске (facebook.com/14RegARMY)
Автор: Константин Широкун

Ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", который расположен в городе Орск Оренбургской области РФ. Отмечается, что объект атаки расположен в 1400 км от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Сообщается, что Орск атаковали ударные беспилотники самолетоподобного типа. По предварительным данным, по меньшей мере 2 дрона упали в черте города. Также был слышен сигнал тревоги.

Также на опубликованных в сети кадрах видно дым и слышны взрывы. Сообщается, что на заводе якобы началась эвакуация.

Сообщается, что предприятие имеет проектную мощность переработки около 6,6 млн тонн нефти в год. Оно производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум и масла различных классов.

Атаки по НПЗ в России

Напомним, что в последнее время в России все больше нефтеперерабатывающих заводов останавливаются из-за атак дронов.

Так, утром 27 сентября россияне заявили об атаке дронов на Чувашскую Республику. Было сказано о попадании беспилотника в насосную станцию, но официальных подтверждений со стороны Украины не было.

Известно, что слаженная работа сил СБУ и ССО, а также ГУР и СБС суммарно выбила около 20% нефтепереработки в России, что привело к топливному кризису и проблемам с логистикой.

Также сообщалось, что в целом украинские дроны нанесли исторический удар по нефтяной индустрии РФ, парализовав 38% НПЗ и создав беспрецедентный кризис на топливном рынке.

