Полум'я охопило 1000 кв. м. У російському Єкатеринбурзі горить турбінний завод

На турбінному заводі у російському Єкатеринбурзі спалахнула потужна пожежа. Полум'я охопило близько 1000 кв. метрів інструментального цеху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Завод виготовляє обладнання для енергетичної інфраструктури, зокрема для АЕС, ТЕЦ та турбіни для атомних суден та енергетичних об'єктів. Зокрема, це конденсаційні і теплофікаційні турбіни.

Причини займання до теперішнього часу невідомі. До місця події прибули усі оперативні служби міста.

Нагадаємо, 6 жовтня два безпілотники атакували Тюменський НПЗ у Росії за 2000 км від України. Внаслідок удару пошкоджено ректифікаційну колону та частину системи водопостачання.

Раніше, 3 жовтня далекобійні дрони СБУ завдали удару по одному з провідних російських НПЗ. Йдеться про "Орськнафтооргсинтез", який розташований за 1400 км від кордону України.

Робота СБУ, ССО, ГУР та СБС загалом вивела з ладу близько 20% потужностей нафтопереробки в країні-агресорці, що спричинило паливну кризу та ускладнило логістику.

Зазначимо, місто Орськ в РФ атакували ударні безпілотники літакоподібного типу. Щонайменше два дрони влетіли в НПЗ.

Перед тим дрони СБУ уразили та вивели з ладу нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" в Чуваській республіці Російської Федерації.

РБК-Україна також писало, що українські безпілотники завдали історичного удару по нафтовій індустрії Росії, паралізувавши 38% НПЗ.