Полум'я охопило 1000 кв. м. У російському Єкатеринбурзі горить турбінний завод
На турбінному заводі у російському Єкатеринбурзі спалахнула потужна пожежа. Полум'я охопило близько 1000 кв. метрів інструментального цеху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Причини займання до теперішнього часу невідомі. До місця події прибули усі оперативні служби міста.
Завод виготовляє обладнання для енергетичної інфраструктури, зокрема для АЕС, ТЕЦ та турбіни для атомних суден та енергетичних об'єктів. Зокрема, це конденсаційні і теплофікаційні турбіни.
Нагадаємо, 6 жовтня два безпілотники атакували Тюменський НПЗ у Росії за 2000 км від України. Внаслідок удару пошкоджено ректифікаційну колону та частину системи водопостачання.
Раніше, 3 жовтня далекобійні дрони СБУ завдали удару по одному з провідних російських НПЗ. Йдеться про "Орськнафтооргсинтез", який розташований за 1400 км від кордону України.
Робота СБУ, ССО, ГУР та СБС загалом вивела з ладу близько 20% потужностей нафтопереробки в країні-агресорці, що спричинило паливну кризу та ускладнило логістику.
Зазначимо, місто Орськ в РФ атакували ударні безпілотники літакоподібного типу. Щонайменше два дрони влетіли в НПЗ.
Перед тим дрони СБУ уразили та вивели з ладу нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" в Чуваській республіці Російської Федерації.
РБК-Україна також писало, що українські безпілотники завдали історичного удару по нафтовій індустрії Росії, паралізувавши 38% НПЗ.