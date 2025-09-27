Дроны СБУ "выключили" нефтеперекачивающую станцию за 1000 километров от Украины, - источники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в СБУ.

"В ночь на 27 сентября дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ отработали по НПС "Тиньговатово", которая находится за 1 тысячу километров от Украины в населенном пункте Конар, Чувашская Республика, РФ", - сообщили источники.

Отмечается, что работу станции временно приостановили до выяснения степени повреждений объекта - как сказано в официальном заявлении. Атаку подтвердил руководитель республики.

СБУ из своих источников известно, что попадание дрона произошло в насосную станцию №1, возник пожар. Сейчас нефть через эту НПС не транспортируется.

"СБУ продолжает "вводить санкции" против нефтяного сектора РФ, который приносит стране-агрессору сверхприбыли, идущие на войну против Украины. Работа над уменьшением количества нефтедолларов в бюджете РФ будет продолжаться и в дальнейшем", - добавил источник.