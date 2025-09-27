ua en ru
Сб, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дроны СБУ "выключили" нефтеперекачивающую станцию за 1000 километров от Украины, - источники

Россия, Суббота 27 сентября 2025 17:46
UA EN RU
Дроны СБУ "выключили" нефтеперекачивающую станцию за 1000 километров от Украины, - источники Иллюстративное фото: СБУ вывела из строя очередной элемент российской нефтеторговли (росСМИ)
Автор: Юлия Акимова, Антон Корж

Дроны Службы безопасности Украины ночью 27 сентября поразили нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в Чувашской республике Российской Федерации. Объект выведен из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в СБУ.

"В ночь на 27 сентября дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ отработали по НПС "Тиньговатово", которая находится за 1 тысячу километров от Украины в населенном пункте Конар, Чувашская Республика, РФ", - сообщили источники.

Отмечается, что работу станции временно приостановили до выяснения степени повреждений объекта - как сказано в официальном заявлении. Атаку подтвердил руководитель республики.

СБУ из своих источников известно, что попадание дрона произошло в насосную станцию №1, возник пожар. Сейчас нефть через эту НПС не транспортируется.

"СБУ продолжает "вводить санкции" против нефтяного сектора РФ, который приносит стране-агрессору сверхприбыли, идущие на войну против Украины. Работа над уменьшением количества нефтедолларов в бюджете РФ будет продолжаться и в дальнейшем", - добавил источник.

Напомним, что утром 27 сентября россияне заявили об атаке дронов на Чувашскую Республику. Было сказано о попадании БПЛА в насосную станцию, но официальных подтверждений со стороны Украины не было.

Украина летом 2025 года возобновила удары по российским НПЗ и нефтепроводам. Слаженная работа сил СБУ и ССО, а также ГУР и СБС суммарно выбила около 20% нефтепереработки в России, что привело к топливному кризису и проблемам с логистикой.

Читайте РБК-Украина в Google News
НПЗ Российская Федерация Служба безопасности Украины
Новости
Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании
Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"