Исторический удар по нефтяной индустрии РФ: украинские дроны парализовали 38% НПЗ

Украина, Среда 01 октября 2025 12:02
Фото: украинские дроны парализовали российские НПЗ (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Украинские дроны нанесли исторический удар по нефтяной индустрии РФ, парализовав 38% НПЗ и создав беспрецедентный кризис на топливном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Украинские беспилотники с августа атакуют крупные нефтеперерабатывающие заводы на территории России, что повлекло серьезный кризис на российском топливном рынке.

По данным агентства "Сиала", которые приводит российское агентство РБК, на конец сентября почти 38% мощностей первичной переработки нефти в стране простаивали, что составляет около 338 тысяч тонн в сутки.

Для сравнения, в августе доступный объем производства бензина и дизтоплива уменьшился на 6%, а в сентябре - еще на 18%.

Это стало беспрецедентным показателем для российской нефтепереработки. Предыдущие рекорды простоев - в августе 2023 года (23%, 206 тысяч тонн в сутки) и мае 2022 и 2020 годов - были ниже.

По оценкам "Сиалы", примерно 70% этих простоев вызваны именно атаками украинских дронов, которые вывели из строя около четверти общей мощности переработки, или около 236 тысяч тонн в сутки.

В сентябре еще четыре завода остановили производство из-за ударов БПЛА. Среди них:

  • "Кинеф" в Ленинградской области, второй по мощности НПЗ в России,
  • Рязанский НПЗ "Роснефти",
  • Новокуйбышевский и Астраханский ГПЗ "Газпрома".

Первые два прекратили работу в начале сентября, остальные - в конце месяца.

Российское издание "Коммерсант" также отметило, что из-за этого производство бензина сократилось на миллион тонн, а дефицит на внутреннем рынке достиг примерно 20% от потребностей.

Между тем The Moscow Times со ссылкой на заявление экономиста Владислава Иноземцева пишет, что российские компании почти не могут быстро стабилизировать ситуацию.

Восстановление заводов может длиться месяцами, особенно из-за санкций, которые затруднили поставки западного оборудования, использовавшегося для модернизации в предыдущие годы. А заменить его китайскими аналогами оказывается не так легко.

Атаки по НПЗ в России

Напомним, что утром 27 сентября россияне заявили об атаке дронов на Чувашскую Республику. Было сказано о попадании беспилотника в насосную станцию, но официальных подтверждений со стороны Украины не было.

Мы уже писали, что Украина летом 2025 года возобновила удары по российским НПЗ и нефтепроводам.

Слаженная работа сил СБУ и ССО, а также ГУР и СБС суммарно выбила около 20% нефтепереработки в России, что привело к топливному кризису и проблемам с логистикой.

