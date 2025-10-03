ua en ru
Пролетели 1400 км: дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих НПЗ РФ, - источники

Пятница 03 октября 2025 14:11
UA EN RU
Пролетели 1400 км: дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих НПЗ РФ, - источники Фото: НПЗ Орскнефтеоргсинтез (росСМИ)
Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова

Сегодня, 3 октября, дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих российских нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе", который расположен в 1400 км от границы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По информации источника, ударные дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ в очередной раз поразили цель на расстоянии 1400 км - на этот раз в населенном пункте Орск.

"Хлопок" горел на нефтеперерабатывающем заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ. На этом НПЗ работают четыре установки первичной переработки нефти, его мощность - 6,6 млн тонн нефти в год.

Как пояснил источник, завод выпускает около 30 видов различной продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут.

На видео видно, как после прилетов беспилотников ЦСО "А" СБУ над НПЗ поднимаются столбы черного дыма. На заводе объявили эвакуацию, а местные власти Орска призвали не поддаваться панике.

"СБУ продолжает наносить серьезный ущерб российской экономике, отрабатывая по объектам нефтегазовой промышленности рф. Уменьшение нефтедолларовых поступлений в бюджет напрямую влияет на способность агрессора продолжать войну против Украины", - говорится в сообщении.

Проинформирован источник уточнил, что почти 40% мощностей российских НПЗ уже простаивают. Будем работать и в дальнейшем над тем, чтобы увеличить эту цифру.

Атаки на нефтеобъекты РФ

Стоит добавить, что атаки на российские нефтяные объекты позволяют сокращать запасы топлива для армии оккупантов и наносят экономические потери военной машине Кремля.

Координационная работа СБУ, ССО, ГУР и СБС суммарно вывела из строя около 20% мощностей нефтепереработки в России, что повлекло топливный кризис и усложнило логистику.

Напомним, сегодня стало известно, что российский город Орск атаковали ударные беспилотники самолетоподобного типа. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ. Также был слышен сигнал тревоги.

Перед тем дроны СБУ поразили и вывели из строя нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в Чувашской республике Российской Федерации.

Также сообщалось, что в целом украинские беспилотники нанесли исторический удар по нефтяной индустрии РФ, парализовав 38% НПЗ.

Служба безопасности Украины Российская Федерация НПЗ Война в Украине
