За 2000 км от Украины. Дроны атаковали Тюменский НПЗ в России

Россия, Вторник 07 октября 2025 16:45
За 2000 км от Украины. Дроны атаковали Тюменский НПЗ в России Фото: местные власти открестились от поражения дронами, однако взрывы все же были(росСМИ)
Автор: Валерий Ульяненко

В понедельник, 6 октября, два беспилотника атаковали Тюменский НПЗ в России. В результате удара повреждены ректификационная колонна и часть системы водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Astra в Telegram.

Отмечается, что вечером 6 октября по меньшей мере два беспилотника атаковали Тюменский нефтеперерабатывающий завод.

Ранее он назывался "Антипинский НПЗ" и был крупнейшим независимым нефтеперерабатывающим заводом в России с мощностью 7,5 млн тонн в год.

Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что на территории местного предприятия якобы обезврежены три беспилотника.

"Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу", - заявили местные власти.

В то же время жители Антипино заявляли о двух взрывах. Кроме того, на улицах города заметили большое количество пожарных машин.

Атаки на российские НПЗ

Напомним, 3 октября дальнобойные беспилотники СБУ поразили один из ведущих российских НПЗ. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе", который расположен в 1400 км от границы Украины.

В целом работа СБУ, ССО, ГУР и СБС вывела из строя около 20% мощностей нефтепереработки в России, что повлекло топливный кризис и усложнило логистику.

Ранее город Орск в РФ атаковали ударные беспилотники самолетоподобного типа. По меньшей мере два дрона влетели в НПЗ. Также был слышен сигнал тревоги.

Перед тем дроны СБУ поразили и вывели из строя нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в Чувашской республике Российской Федерации.

РБК-Украина ранее писало, что украинские беспилотники нанесли исторический удар по нефтяной индустрии РФ, парализовав 38% НПЗ.

