В Польше заявили, что вскоре предоставят Украине еще 5 тысяч Starlink

Польша планирует вскоре передать Украине новую партию систем спутникового интернета Starlink. Речь идет о пяти тысячах терминалов, которые могут поступить к украинской стороне "в ближайшие недели и месяцы".

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр цифровых вопросов Польши Кшиштоф Гавковский, передает РБК-Украина со ссылкой на TVN24 .

Польский чиновник отметил, что официальная Варшава "сегодня поддерживает интернет в Украине", и платит абонентскую плату за такие терминалы "Старлинков". Так он прокомментировал информацию в прессе о том, что владелец сети Starlink от компании SpaceX Илон Маск якобы может отключить Украину от такого спутникового интернета.

"Польша это утверждает, Польша приобрела Starlinks и передала их Украине. Польша создает безопасность, поскольку платит абонентскую плату. Я не могу представить, чтобы какая-то американская корпорация разорвала такие контракты", - сказал Гавковский.

Также он рассказал, что в субботу общался с вице-премьер-министром Украины, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

Гавковский сообщил, что польская Минцифра решила передать Украине дополнительные Starlinks.

"Мы заказываем еще пять тысяч Starlink, они уже частично оплачены и будут отправлены в Украину в ближайшие недели и месяцы", - заверил польский вице-премьер.

Он напомнил, что в Украине уже работает 25 тысяч Starlink. И добавил, что Польша является "крупнейшим донором безопасности Украины в Европе".

Комплекты Starlink являются мобильными маршрутизаторами, которые обеспечивают доступ к спутниковому интернету. Около 85% из 20 тысяч терминалов, работающих в Украине, полностью или частично финансируются из внешних источников, включая правительства США, Великобритании и Польши.

Слухи о возможности блокировки Starlink для Украины

Напомним, на прошлой неделе Reuters писало о том, что переговорщики от США оказывают давление на Украину, требуя от Киева предоставить доступ к стратегически важным минеральным ресурсам. По данным западных СМИ, во время переговоров с украинскими властями американская сторона подняла вопрос о возможном отключении страны от Starlink.

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, реагируя и такие слухи, в Украине не отключают спутникового интернета Starlink.

При этом глава Минобороны Рустем Умеров обратил внимание, что у Украины есть альтернативы в случае отключения системы Starlink.

Недавно на информацию в СМИ о якобы угрозах по отключению "Старлинков" отреагировали также в Польше, где выразили недоумение. Польский министр по цифровизации Кшиштоф Гавковски отметил, что именно Польша закупала для Украины Starlink, именно их страна оплачивает спутниковый интернет. Кроме того, официальная Варшава заключала соглашение.

Добавим, 22 февраля американский миллиардер Илон Маск опроверг публикацию западных СМИ о том, что США якобы угрожают Украине отключить Starlink.

А 23 февраля во время пресс-конференции, отвечая на вопрос РБК-Украина, президент Владимир Зеленский заявил, что США не озвучивали угрозы Украине о возможности блокировать работу Starlink. Однако украинская сторона должна быть готова к такому сценарию.

25 февраля вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский рассказал, что официальная Варшава предоставит больше терминалов Starlink для поддержки Украины, но тогда не уточнил количество.