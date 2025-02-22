В Польше отреагировали на якобы угрозу США отключить Starlink для Украины

Сегодня СМИ стало известно, что США якобы угрожали Украине отключить Starlink в случае отказа от сделки об ископаемых. В Польше уже отреагировали на информацию, отметив, что это их страна заключала сделку, выразив тем самым сомнение в отмене соглашения.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост польского министра цифровизации Кшиштофа Гавковски в соцсети Х.

"Польша приобрела Starlink, которые передала Украине. Мы платим и будем платить абонентскую плату за спутниковый интернет для Украины. Не представляю себе, как кто-то может решить разорвать коммерческое соглашение за услугу, стороной которой является Польша", - написал Гавковски.

Он подчеркнул, что именно Польша приобрела Starlink и оплачивает спутниковый интернет для Украины.

Что предшествовало

Сегодня Reuters писало, что переговорщики от США оказывают давление на Украину, требуя от Киева предоставить доступ к стратегически важным минеральным ресурсам. По данным агентства, в ходе переговоров с украинскими властями американская сторона подняла вопрос о возможном отключении страны от Starlink. Отметим, что спутниковой интернет играет критически важную роль для Украины, как в обеспечении военной, так и гражданской инфраструктуры.

Также мы писали, что по словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, в Украине не отключают спутниковой интернет Starlink, несмотря на якобы угрозы США. Также он сообщил, что помимо этого на фронте работают альтернативные "вещи".

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