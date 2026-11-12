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Путин угрожает продолжением войны, если Европа введет войска в Украину

16:03 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Путин угрожает продолжением войны, если Европа введет войска в Украину Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Россия традиционно обвиняет Европу в том, что она якобы не желает мира. И угрожает, что введение иностранных войск в Украину после окончания войны расценит как угрозу для себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина, сообщает ТАСС в Telegram.

Угрозы "продолжения войны"

Путин цинично заявил на встрече с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, что Россия всегда была "за" диалог с Европой и никогда его не прерывала.

В то же время он обвинил Европу в разрыве диалога с РФ.

Российский диктатор говорит, что якобы выступает за продолжительный мир между Россией и Украиной и хочет, чтобы он был "вечным и навсегда".

"Мы с самого начала говорили, что присутствие каких-либо иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо. Потому что мы считаем, что это угрожает безопасности РФ", - дерзко отметил Путин.

Он заявил, что с этим в принципе все согласились, в том числе, в ходе переговоров в Стамбуле (в 2022 году - ред.).

По словам Путина, администрация Трампа и сам президент США предлагают России договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом.

"Что мы слышим от европейцев? Нет. Только после того, как будет достигнут мир в Украине. Но после того, как мир в Украине будет достигнут, они собираются вводить войска на территорию Украины. А это означает продолжение войны", - угрожает Путин.

Диктатор цинично призвал администрацию США "поработать с европейскими союзниками", чтобы они определились с вопросом, чего они хотят: мира или войны в Украине.

Ранее РБК-Украина писало, что в Константиновке можно организовать гуманитарную миссию по образцу той, что в конце октября прошла в Олешках на Херсонщине. Об этом заявил Путин на встрече с посланниками Трампа.

Кроме того, Россия против сохранения "серых зон". Для Кремля существует только одна линия разграничения с Украиной - государственная граница, говорит Путин.

По его словам, "тогда все будет ясно: здесь вы, здесь мы, и это линия разграничения".

Также известно, что Уткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Тема их переговоров - результаты трехсторонней встречи в Абу-Даби по урегулированию войны в Украине.

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