У Польщі заявили, що незабаром нададуть Україні ще 5 тисяч Starlink

Польща планує незабаром передати Україні нову партію систем супутникового інтернету Starlink. Йдеться про п'ять тисяч терміналів, які можуть надійти до української сторони "в найближчі тижні і місяці".

Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр цифрових питань Польщі Кшиштоф Гавковський, передає РБК-Україна з посиланням на TVN24 .

Польський чиновник зазначив, що офіційна Варшава "сьогодні підтримує інтернет в Україні", та платить абонентську плату за такі термінали "Старлінків". Так він прокоментував інформацію в пресі про те, що власник мережі Starlink від компанії SpaceX Ілон Маск начебто може відключити Україну від такого супутникового інтернету.

"Польща це стверджує, Польща придбала Starlinks і передала їх Україні. Польща створює безпеку, оскільки сплачує абонентську плату. Я не можу уявити, щоб якась американська корпорація розірвала такі контракти", - сказав Гавковський.

Також він розповів, що у суботу спілкувався з віце-прем'єр-міністром України, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Гавковський повідомив, що польська Мінцифра вирішила передати Україні додаткові Starlinks.

"Ми замовляємо ще п'ять тисяч Starlink, вони вже частково оплачені і будуть відправлені в Україну в найближчі тижні і місяці", - запевнив польський віце-прем'єр.

Він нагадав, що в Україні вже працює 25 тисяч Starlink. Та додав, що Польща є "найбільшим донором безпеки України в Європі".

Комплекти Starlink є мобільними маршрутизаторами, які забезпечують доступ до супутникового інтернету. Близько 85% з 20 тисяч терміналів, що працюють в Україні, повністю або частково фінансуються із зовнішніх джерел, включаючи уряди США, Великої Британії та Польщі.

Чутки про можливість блокування Starlink для України

Нагадаємо, минулого тижня Reuters писало про те, що переговорники від США чинять тиск на Україну, вимагаючи від Києва надати доступ до стратегічно важливих мінеральних ресурсів. За даними західних ЗМІ, під час переговорів з українською владою американська сторона порушила питання про можливе відключення країни від Starlink.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, реагуючі та такі чутки, в Україні не відключають супутникового інтернету Starlink.

При цьому глава Міноборони Рустем Умєров звернув увагу, що в України є альтернативи у разі відключення системи Starlink.

Нещодавно на інформацію в ЗМІ про нібито погрози з відключення "Старлінків" відреагували також у Польщі, де висловили здивування. Польський міністр з цифровізації Кшиштоф Гавковскі зазначив, що саме Польща закуповувала для України Starlink, саме їхня країна оплачує супутниковий інтернет. Крім того, офіційна Варшава укладала угоду.

Додамо, 22 лютого американський мільярдер Ілон Маск спростував публікацію західних ЗМІ про те, що США нібито погрожують Україні відключити Starlink.

А 23 лютого під час прес-конференції, відповідаючі на запитання РБК-Україна, президент Володимир Зеленський заявив, що США не озвучували погрози Україні про можливість блокувати роботу Starlink. Проте українська сторона має бути готова до такого сценарію.

25 лютого віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський розповів, що офіційна Варшава надасть більше терміналів Starlink для підтримки України, але тоді не уточнив кількість.