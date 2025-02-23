Зеленский об угрозе блокировки Starlink: намеков не было, но должны быть готовы

Представители власти США не озвучивали угрозы официальному Киеву о возможности блокировать работу станций спутникового интернета Starlink на территории Украины. Однако украинская сторона должна быть готова к такому сценарию.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 февраля.

Так глава государства ответил на вопрос о возможной угрозе со стороны Вашингтона блокировать работу Starlink (проект американской компании SpaceX, владельцем которой является приближенный к президенту США Дональду Трампу Илон Маск), или ограничения передачи разведданных, или других действий по прекращению помощи.

"Отвечу (на вопросы, - ред.), но не на все. Относительно Starlink-ов и тому подобное. Намеков не было, в медиа это видели. Должны быть готовы? Да", - сказал Зеленский.

Он отметил, что соответствующие институты "над этим работают".

"Считаю, что отключать нас от Starlink неправильно. Тысячи систем - это больницы, садики, школы. Там без "Старлинков" будет сложно, это гуманитарный вызов для нас", - обратил внимание президент.

Вместе с тем Зеленский акцентировал, что плата за пользование "Старлинками" Украиной продолжается.

"Мы платим деньги за это, спасибо партнерам, Польша и Германия платят за это. Это не бесплатная технология, мы ежемесячно платим ренту. Поэтому будем считать, что пока нет таких рисков, что это только в медиа. Но кто проинформирован, тот вооружен", - констатировал президент.

Вопрос о возможных угрозах США блокировать Starlink для Украины

Напомним, недавно Reuters писало о том, что переговорщики от США оказывают давление на Украину, требуя от Киева предоставить доступ к стратегически важным минеральным ресурсам.

Так, по данным западных СМИ, во время переговоров с украинскими властями американская сторона подняла вопрос о возможном отключении страны от Starlink.

При этом руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что в Украине не отключают спутникового интернета Starlink.

Добавим, министр обороны Рустем Умеров отметил, что у Украины есть альтернативы в случае отключения системы Starlink.

Вчера на информацию в медиа о якобы угрозах отключения "Старлинков" отреагировали также в Польше, где выразили удивление. Польский министр по цифровизации Кшиштоф Гавковски обратил внимание, что именно Польша закупала для Украины Starlink, их страна оплачивает спутниковый интернет. Кроме того, официальная Варшава заключала соглашение.

22 февраля американский миллиардер Илон Маск опроверг публикацию западных СМИ о том, что США якобы угрожают Украине отключить Starlink.

Сегодня, 23 февраля, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил, что системной блокировки Starlink в Украине нет. В то же время на передовой глушат "серые" терминалы с российской стороны.