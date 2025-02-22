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Маск опроверг информацию о якобы отключении Украины от Starlink

Суббота 22 февраля 2025 22:07
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Маск опроверг информацию о якобы отключении Украины от Starlink Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Миллиардер Илон Маск опроверг публикацию Reuters о том, что США якобы угрожают Украине отключить Starlink. По его словам, это ложь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Маска в соцсети Х.

"Это ложь. Reuters лжет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) по количеству новостных лжецов", - написал миллиардер, имея в виду Associated Press, которое судится с администрацией Трампа после отказа в аккредитациях из-за того, что издание не называен Мексиканский залив Американским.

Его пост был ответом на другую публикацию в Х, в которой говорилось, что по данным Reuters, США якобы угрожают отключить Украине Starlink, если Киев не подпишет соглашение о полезных ископаемых. В статье утверждалось, что Штаты впервые подняли этот вопрос после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил сделку, представленную 12 февраля.

Напомним, на информацию о якобы отключениях отреагировали и в Польше. В частности, польский министр по цифровизации Кшиштоф Гавковски заявил, что именно Польша закупала для Украины Starlink, именно их страна оплачивает спутниковый интернет, и в целом, заключала сделку.

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