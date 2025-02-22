Маск опроверг информацию о якобы отключении Украины от Starlink

Миллиардер Илон Маск опроверг публикацию Reuters о том, что США якобы угрожают Украине отключить Starlink. По его словам, это ложь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Маска в соцсети Х.

"Это ложь. Reuters лжет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) по количеству новостных лжецов", - написал миллиардер, имея в виду Associated Press, которое судится с администрацией Трампа после отказа в аккредитациях из-за того, что издание не называен Мексиканский залив Американским.

Его пост был ответом на другую публикацию в Х, в которой говорилось, что по данным Reuters, США якобы угрожают отключить Украине Starlink, если Киев не подпишет соглашение о полезных ископаемых. В статье утверждалось, что Штаты впервые подняли этот вопрос после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил сделку, представленную 12 февраля.