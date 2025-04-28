Похороны Папы Римского и важная встреча Трампа с Зеленским: новости за выходные

В эти выходные состоялись сразу два важных события, которые привлекли внимание мирового сообщества. Среди них: похороны Папы Римского и встреча американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Похороны Папы Римского Франциска

Напомним, Папа Римский Франциск ушел из жизни в пасхальный понедельник, 21 апреля.

В субботу, 26 апреля, в Ватикане попрощались с Папой Франциском и похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме. Похороны понтифика посетили около 400 тысяч человек.

Заметим, что уже в воскресенье гробницу Папы Франциска открыли для верующих.

Подробнее о том, как мир прощался с Папой Франциском - по ссылке.

Зеленский встретился с Трампом

На похоронную процессию к Папе Римскому 26 апреля приехал и Зеленский. Во время своего визита президент провел ряд важных переговоров с международными лидерами.

В частности, он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом, назвав свою беседу с Трампом "очень символической".

Заметим, что это была первая встреча Трампа и Зеленского после ссоры в Белом доме.

РБК-Украина собрало все, что известно о встрече Зеленского и Трампа.

Ватикан нарушил протокол ради Зеленского

Во время похоронной процессии Ватикан нарушил протокол, предоставив президенту Украины Владимиру Зеленскому место в первом ряду.

Обычно, места для мировых лидеров распределяются в алфавитном порядке на французском языке, который является традиционным для дипломатии, что требовало бы, чтобы президент Украины сидел в третьем ряду или даже позади.

Однако, на этот раз Ватикан сделал исключение.

Трамп "нарушил дресс-код" на похоронах Папы Римского

Не обошлось без нарушений и у Дональда Трампа. Президента США Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах Папы Римского Франциска.

Как оказалось, президент США надел на службу в Ватикане костюм не того цвета.

Взрыв в порту Ирана

В субботу в порту на юге Ирана произошел мощный взрыв. Эпицентром взрыва стало административное здание возле пирса.

Инцидент произошел около 12:30 по местному времени в порту Шахид Раджаи. На место происшествия оперативно прибыли группы быстрого реагирования.

Из-за взрыва работу порта приостановили, чтобы спасательные и силовые службы могли взять ситуацию под контроль.

Узнать последние подробности о взрыве, можно узнать в материале РБК-Украина.

"Вытеснение" ВСУ из Курской области

В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе Кремля Владимиру Путину о "завершении" операции по освобождению Курской области.

Примечательно, что данное заявление прозвучало на фоне того, как ВСУ держали контроль над десятками квадратных километров в этом регионе.

Зато в Генштабе ВСУ отметили, что оборонительная операция украинских войск в Курской области продолжается, а в Кремле "выдают желаемое за действительное".

Однако, уже к вечеру воскресенья диктатору Путину все же рассказали, что группы украинских военных до сих пор находятся в Курской области.

Китай захватил спорный риф возле Филиппин

В эти выходные китайская армия высадилась на необитаемый спорный риф Сэнди-Кей в Южно-Китайском море. Он расположен в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин на острове Титу.

В субботу китайское телевидение объявило, что в этом месяце их береговая охрана Китая "осуществила морской контроль и реализовала суверенную юрисдикцию" над спорным рифом Сэнди-Кей.