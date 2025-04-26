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Трамп "нарушил дресс-код" на похоронах Папы Римского: что было не так

Суббота 26 апреля 2025 20:17
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Трамп "нарушил дресс-код" на похоронах Папы Римского: что было не так Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президента США Дональда Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах Папы Римского Франциска. Он надел на службу в Ватикане костюм синего цвета, а не черного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Дресс-код для похорон на площади Святого Петра в Ватикане требовал, чтобы мужчины были в темном костюме с черным галстуком и черной пуговицей на левой лацкане. Женщинам было предложено надеть длинные черные платья, перчатки и вуаль.

Так, жена президента США, Мелания Трамп, одела черное платье и черную вуаль. Однако сам Дональд Трамп подвергался критике комментаторов, наблюдавших за церемонией, поскольку он проигнорировал официальные просьбы, надев вместо этого темно-синий костюм и такого же цвета галстук.

"У Трампа даже не хватило приличия надеть черный галстук, а ведь он был в синем костюме. Никакого уважения", - написал один критик в соцсетях.

Другой предположил, что это демонстрирует отсутствие "класса", в то время как многие назвали цвет неуважительным.

Помимо нарушения дресс-кода, Трамп вместе с женой после службы не дожидался похорон Папы, и покинул церемонию сразу после ее окончания.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский был одет не в официальный костюм, а в черную военную форму, которую постоянно носил с момента вторжения РФ в феврале 2022 года.

Напомним, мы также писали, что Ватикан нарушил протокол, предоставив Владимиру Зеленскому место в первом ряду во время похорон Папы Франциска. Изначально он должен был быть в третьем ряду.

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