Трамп "нарушил дресс-код" на похоронах Папы Римского: что было не так

Президента США Дональда Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах Папы Римского Франциска. Он надел на службу в Ватикане костюм синего цвета, а не черного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent .

Дресс-код для похорон на площади Святого Петра в Ватикане требовал, чтобы мужчины были в темном костюме с черным галстуком и черной пуговицей на левой лацкане. Женщинам было предложено надеть длинные черные платья, перчатки и вуаль.

Так, жена президента США, Мелания Трамп, одела черное платье и черную вуаль. Однако сам Дональд Трамп подвергался критике комментаторов, наблюдавших за церемонией, поскольку он проигнорировал официальные просьбы, надев вместо этого темно-синий костюм и такого же цвета галстук.

"У Трампа даже не хватило приличия надеть черный галстук, а ведь он был в синем костюме. Никакого уважения", - написал один критик в соцсетях.

Другой предположил, что это демонстрирует отсутствие "класса", в то время как многие назвали цвет неуважительным.

Помимо нарушения дресс-кода, Трамп вместе с женой после службы не дожидался похорон Папы, и покинул церемонию сразу после ее окончания.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский был одет не в официальный костюм, а в черную военную форму, которую постоянно носил с момента вторжения РФ в феврале 2022 года.