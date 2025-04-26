"Имеют исторический потенциал". Зеленский рассказал детали переговоров с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали встречи с президентом США Дональдом Трампом. Ее он назвал "очень символической".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны", - рассказал он.
Зеленский назвал встречу с Трампом "очень символической".
"Она имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп!" - добавил президент.
Похороны Папы Франциска и встреча Зеленского и Трампа
26 апреля в Ватикане проходят похороны Папы Римского Франциска, который умер 21 апреля. На церемонию съехались тысячи верующих и около 50 мировых лидеров.
В рамках мероприятия прошла личная встреча Зеленского и Трампа - впервые после ссоры в Белом доме 28 февраля.