ua en ru
Сб, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Китай захватил спорный риф возле важнейшего форпоста Филиппин

Китай, Суббота 26 апреля 2025 22:39
UA EN RU
Китай захватил спорный риф возле важнейшего форпоста Филиппин Фото: армия Китая захватила риф возле Филиппин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Китайская армия высадилась на необитаемый спорный риф Сэнди-Кей в Южно-Китайском море. Он расположен в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин на острове Титу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Китайское телевидение объявило сегодня, что в этом месяце береговая охрана Китая "осуществила морской контроль и реализовала суверенную юрисдикцию" над спорным рифом Сэнди-Кей.

В частности, офицеры береговой охраны развернули китайский флаг, провозгласив суверенитет над рифом в районе островов Спратли. Китайское телевидение также опубликовало соответствующее фото.

Китай захватил спорный риф возле важнейшего форпоста Филиппин

Как отмечает FT, это первый случай за много лет, когда Пекин, претендующий практически на все Южно-Китайское море, официально установил свой флаг на еще незанятой территории.

Захват рифа произошел на фоне совместных учений Филиппин и США под названием Balikatan - крупнейших ежегодных военных маневров, которые начнутся на следующей неделе и будут проходить вблизи островов Спратли.

Почему важен Сэнди-Кей

Сэнди-Кей - это всего лишь песчаная отмель площадью чуть более 200 квадратных метров, отмечает FT. Но он имеет стратегическое значение для Китая, ведь международное право предоставляет ему 12-мильную территориальную зону вокруг рифа.

Эта зона перекрывается с островом Титу в Южно-Китайском море, который Филиппины используют для наблюдения за китайской активностью в регионе.

Китай захватил спорный риф возле важнейшего форпоста Филиппин

Фото: остров Титу, где находится форпост филиппинской армии (maps.google.com)

Филиппинская береговая охрана действует на военной базе на острове Титу с конца 2023 года. Сейчас там модернизируют взлетно-посадочную полосу и другую инфраструктуру. Как отмечает FT, это часть стратегии повышения пригодности рифов для противодействия агрессивной политике Китая.

Конфликты между Китаем и Филиппинами

Конфликты между Пекином и Манилой в Южно-Китайском море продолжаются много лет из-за территориальных претензий на стратегически важные рифы и острова.

Китай заявляет о суверенитете почти над всем Южно-Китайским морем, но его претензия противоречит международному морскому праву. В 2016 году Постоянный арбитражный суд в Гааге признал китайские претензии незаконными и подтвердил права Филиппин на часть морских территорий. Однако Пекин отказался признать это решение.

Напряжение между Китаем и Филиппинами периодически обостряется из-за инцидентов с участием китайской береговой охраны и филиппинских патрулей, а также из-за попыток блокирования доступа к спорным районам.

В прошлом году Пекин и Манила спорили за другой спорный участок в Южно-Китайском море - Вторую мель Томаса, которая официально входит в исключительную экономическую зону Филиппин. Однако в июле 2024 года стороны достигли соглашения, которое, как они надеялись, положит конец конфликту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Филиппины
NEWS
Трамп дал обещание по поводу Украины президенту Эстонии
Трамп дал обещание по поводу Украины президенту Эстонии
DAILY
Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию