Китай захватил спорный риф возле важнейшего форпоста Филиппин

Китайская армия высадилась на необитаемый спорный риф Сэнди-Кей в Южно-Китайском море. Он расположен в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин на острове Титу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Китайское телевидение объявило сегодня, что в этом месяце береговая охрана Китая "осуществила морской контроль и реализовала суверенную юрисдикцию" над спорным рифом Сэнди-Кей.

В частности, офицеры береговой охраны развернули китайский флаг, провозгласив суверенитет над рифом в районе островов Спратли. Китайское телевидение также опубликовало соответствующее фото.

Как отмечает FT, это первый случай за много лет, когда Пекин, претендующий практически на все Южно-Китайское море, официально установил свой флаг на еще незанятой территории.

Захват рифа произошел на фоне совместных учений Филиппин и США под названием Balikatan - крупнейших ежегодных военных маневров, которые начнутся на следующей неделе и будут проходить вблизи островов Спратли.

Почему важен Сэнди-Кей

Сэнди-Кей - это всего лишь песчаная отмель площадью чуть более 200 квадратных метров, отмечает FT. Но он имеет стратегическое значение для Китая, ведь международное право предоставляет ему 12-мильную территориальную зону вокруг рифа.

Эта зона перекрывается с островом Титу в Южно-Китайском море, который Филиппины используют для наблюдения за китайской активностью в регионе.

Фото: остров Титу, где находится форпост филиппинской армии (maps.google.com)

Филиппинская береговая охрана действует на военной базе на острове Титу с конца 2023 года. Сейчас там модернизируют взлетно-посадочную полосу и другую инфраструктуру. Как отмечает FT, это часть стратегии повышения пригодности рифов для противодействия агрессивной политике Китая.