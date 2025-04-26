Китай захватил спорный риф возле важнейшего форпоста Филиппин
Китайская армия высадилась на необитаемый спорный риф Сэнди-Кей в Южно-Китайском море. Он расположен в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин на острове Титу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Китайское телевидение объявило сегодня, что в этом месяце береговая охрана Китая "осуществила морской контроль и реализовала суверенную юрисдикцию" над спорным рифом Сэнди-Кей.
В частности, офицеры береговой охраны развернули китайский флаг, провозгласив суверенитет над рифом в районе островов Спратли. Китайское телевидение также опубликовало соответствующее фото.
Как отмечает FT, это первый случай за много лет, когда Пекин, претендующий практически на все Южно-Китайское море, официально установил свой флаг на еще незанятой территории.
Захват рифа произошел на фоне совместных учений Филиппин и США под названием Balikatan - крупнейших ежегодных военных маневров, которые начнутся на следующей неделе и будут проходить вблизи островов Спратли.
Почему важен Сэнди-Кей
Сэнди-Кей - это всего лишь песчаная отмель площадью чуть более 200 квадратных метров, отмечает FT. Но он имеет стратегическое значение для Китая, ведь международное право предоставляет ему 12-мильную территориальную зону вокруг рифа.
Эта зона перекрывается с островом Титу в Южно-Китайском море, который Филиппины используют для наблюдения за китайской активностью в регионе.
Фото: остров Титу, где находится форпост филиппинской армии (maps.google.com)
Филиппинская береговая охрана действует на военной базе на острове Титу с конца 2023 года. Сейчас там модернизируют взлетно-посадочную полосу и другую инфраструктуру. Как отмечает FT, это часть стратегии повышения пригодности рифов для противодействия агрессивной политике Китая.
Конфликты между Китаем и Филиппинами
Конфликты между Пекином и Манилой в Южно-Китайском море продолжаются много лет из-за территориальных претензий на стратегически важные рифы и острова.
Китай заявляет о суверенитете почти над всем Южно-Китайским морем, но его претензия противоречит международному морскому праву. В 2016 году Постоянный арбитражный суд в Гааге признал китайские претензии незаконными и подтвердил права Филиппин на часть морских территорий. Однако Пекин отказался признать это решение.
Напряжение между Китаем и Филиппинами периодически обостряется из-за инцидентов с участием китайской береговой охраны и филиппинских патрулей, а также из-за попыток блокирования доступа к спорным районам.
В прошлом году Пекин и Манила спорили за другой спорный участок в Южно-Китайском море - Вторую мель Томаса, которая официально входит в исключительную экономическую зону Филиппин. Однако в июле 2024 года стороны достигли соглашения, которое, как они надеялись, положит конец конфликту.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.