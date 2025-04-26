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Зеленский впервые встретился с Трампом после ссоры в Белом доме

Рим, Суббота 26 апреля 2025 11:11
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Зеленский впервые встретился с Трампом после ссоры в Белом доме Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским президентом Дональдом Трампом 26 апреля. Оба лидера находятся в Риме, куда приехали на похороны Папы Франциска.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает РБК-Украина.

Зеленский и Трамп прибыли в Ватикан, где сегодня прощаются с Папой Римским Франциском. Церемония прощания началась в 11:00.

Трамп и Зеленский появились на похоронную церемонию с другими лидерами на площади Святого Петра сразу после ее начала.

Издание Sky News со ссылкой на источники в Ватикане сообщило, что Зеленский и Трамп договорились встретиться после похорон понтифика.

Известно, что президент США не задержится в Риме надолго. Согласно графику, в 13:50 по киевскому времени Трамп должен отправиться в аэропорт.

Подробности встречи

В Белом доме заявили, что Трамп и Зеленский провели "продуктивную встречу" перед похоронами Папы Франциска.

"Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную дискуссию", - сказал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг, которого цитирует AFP.

Напомним, что за день до визита в Рим Дональд Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским. В Офисе президента не давали комментариев по встрече лидеров, но издание AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщало, что встреча состоится.

Перепалка Трампа и Зеленского

Это первая личная встреча Зеленского и Трампа после перепалки в Овальном кабинете.

Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время общения в Овальном кабинете перед журналистами между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вспыхнула словесная перепалка.

Ссора касалась войны и якобы неблагодарности Украины за оказанную помощь. Также в СМИ писали, что якобы Трампу не понравилось, что Зеленский не надел костюм, как принято.

Позже Зеленский покинул Белый дом, а соглашение об украинских недрах, которые планировали подписать, не было подписано.

Европейские партнеры поддержали Владимира Зеленского. Западные СМИ писали, что Трамп разозлился на украинского президента и считал, что он должен был бы исправить нанесенный ущерб.

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