Взрыв в порту Шахид Раджаи: количество погибших на юге Ирана возросло до 40

Мощный взрыв в порту Бандар-Аббаса в Иране унес жизни по меньшей мере 40 человек, а более 1200 человек получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Субботний взрыв произошел в секции порта Шахид Раджаи, крупнейшем контейнерном хабе Ирана. В результате взрыва разбило окна на несколько километров вокруг. Кроме того, сорвало металлические полосы с транспортных контейнеров и сильно повредило товары внутри.

По последним данным, число погибших в результате мощного взрыва в крупнейшем порту Ирана Бандар-Аббас возросло по меньшей мере до 40, а еще более 1200 человек получили ранения.