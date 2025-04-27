Взрыв в порту Шахид Раджаи: количество погибших на юге Ирана возросло до 40
Мощный взрыв в порту Бандар-Аббаса в Иране унес жизни по меньшей мере 40 человек, а более 1200 человек получили травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Субботний взрыв произошел в секции порта Шахид Раджаи, крупнейшем контейнерном хабе Ирана. В результате взрыва разбило окна на несколько километров вокруг. Кроме того, сорвало металлические полосы с транспортных контейнеров и сильно повредило товары внутри.
По последним данным, число погибших в результате мощного взрыва в крупнейшем порту Ирана Бандар-Аббас возросло по меньшей мере до 40, а еще более 1200 человек получили ранения.
По данным государственных СМИ, по состоянию на вечер воскресенья пожарные продолжают работать над тушением пожаров, которые до сих пор вспыхивают в разных частях пострадавшего района.
Взрыв в порту Ирана
Напомним, что 26 апреля в порту на юге Ирана произошел мощный взрыв. Эпицентром взрыва стало административное здание возле пирса.
Инцидент произошел около 12:30 по местному времени в порту Шахид Раджаи. На место происшествия оперативно прибыли группы быстрого реагирования.
Из-за взрыва работу порта приостановили, чтобы спасательные и силовые службы могли взять ситуацию под контроль.
Подробнее обо всем, что сейчас известно о взрыве, можно узнать в материале РБК-Украина.
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