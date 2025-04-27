Гробницу Папы Франциска открыли для верующих - десятки тысяч людей пришли на прощание
В воскресенье, 27 апреля, десятки тысяч верующих выстроились в очередь к гробнице Папы Римского Франциска в базилике Санта Мария Маджоре в Риме, чтобы попрощаться с понтификом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Гробницу Папы Франциска открыли для верующих в рамках девятидневного периода траура по покойному понтифику.
Посетители начали становиться в очередь задолго до открытия базилики в 7:00 часов, и церковь быстро заполнилась людьми после того, как двери были открыты. Шесть часов спустя 30 000 верующих посетили Санта Мария Маджоре, по данным Ватикана.
Людей просили не задерживаться и покидать церковь, как только они увидят могилу, поскольку тысячи других ждали свой очередь.
Верующие, которые покидали базилику после обеда, рассказали, что стояли в очереди более двух часов и имели лишь несколько минут, чтобы попрощаться с Папой Франциском.
Они же рассказали, что гробница покойного понтифика выполнена очень просто. Гроб Папы Франциска расположен в простой мраморной могиле в боковом проходе базилики. Лишь его имя латинскими буквами Franciscus выгравировано сверху, а над нишей висит репродукция простого креста, который он носил на шее при жизни.
"Чувствую, что это именно так, как и хотел Папа. Он был прост, и его место сейчас такое же", - рассказала одна из паломниц после посещения базилики.
Фото: гробница Папы Франциска в Риме (Vatican News / Catholic Arena / x.com)
Папа Франциск стал первым за более чем столетие понтификом, которого похоронили за пределами Ватикана. Он сам выбрал захоронение в базилике Санта Мария Маджоре (Святая Мария Великая), расположенной в наиболее мультикультурном районе итальянской столицы.
В послеобеденное время сотни кардиналов собрались в базилике для молитвы.
Смерть Папы Франциска
Напомним, Папа Римский Франциск ушел из жизни в пасхальный понедельник, 21 апреля. За день до этого, на Пасху, он появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане. Причиной смерти Франциска стал инсульт.
В своем пасхальном благословении он вспомнил Украину и призвал к завершению войны.
26 апреля в Ватикане попрощались с Папой Франциском и похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме. Похороны понтифика посетили около 400 тысяч человек.
Подробнее о том, как мир прощался с Папой Франциском - по ссылке.
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