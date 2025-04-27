Победа отменяется? Путину доложили о присутствии ВСУ в Курской области

Российскому диктатору Владимиру Путину рассказали, что группы украинских военных до сих пор находятся в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК .

А также отметил, что группы ВСУ и одиночные украинские военные еще остались в Курской области.

Комбриг рассказал, что российские силы якобы закрепились на улицах села Горналь, об освобождении которого глава Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил накануне.

Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев с позывным "Гроза" доложил Путину о ситуации в Курской области.

"Вытеснение" ВСУ из Курской области

Напомним, что вчера начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе Кремля Владимиру Путину о "завершении" операции по освобождению Курской области.

Примечательно, что данное заявление прозвучало на фоне того, что ВСУ до сих пор контролируют десятки квадратных километров в этом регионе.

Сам Путин позже также объявил о якобы "полном разгроме противника в курском пограничье".

Зато в Генштабе ВСУ отметили, что оборонительная операция украинских войск в Курской области продолжается, а в Кремле "выдают желаемое за действительное".

Добавим, что по состоянию на утро, сегодня, 27 апреля, ВСУ контролируют почти 18 кв. км в Курской области.

Стоит отметить, что российская пропаганда на фоне ложных сообщений о якобы "полном освобождении" Курской области развернула новый этап масштабной дезинформационной кампании. РБК-Украина писало, какую связь новый фейк имеет со зверствами оккупантов в Буче в 2022 году.

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