Мир прощается с Папой Франциском: что происходит в Ватикане (трансляция)

В Ватикане проходит церемония прощания с Папой Римским Франциском, который ушел из жизни 21 апреля. На похороны понтифика приехали тысячи верующих и около 50 мировых лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии прощания.

Похоронная месса проходит на площади Святого Петра в Ватикане. Богослужение возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре - декан коллегии кардиналов.



После завершения похоронной мессы гроб Франциска будет доставлен в церковь Санта Мария Маджоре. Впервые за 100 лет Папу похоронят за стенами Ватикана.

Карта похоронной процессии из Ватикана в базилику Санта Мария Маджоре (скриншот The Guardian)



В пятницу, за день до похорон понтифика, Ватикан сообщил, что 150 тысяч человек уже отдали дань уважения Папе Франциску в соборе Святого Петра.

Сейчас тысячи людей в Ватикане, Риме и онлайн по всему миру следят за церемонией прощания с Папой Римским Франциском, который возглавлял Святой престол с 2015 года.

В Рим также приехали 50 глав государств и 10 правящих монархов, чтобы принять участие в церемонии прощания с Папой Франциском. Среди них, в частности, президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп. Также на похороны Папы прибыл Хавьер Милей - президент Аргентины, откуда был родом понтифик.

Кроме того, в Рим прибыли:

президент Франции Эммануэль Макрон;

премьер-министр Британии Кир Стармер;

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта;

генсек ООН Антониу Гутерриш ;

; британский принц Уильям, король и королева Испании;

президент Польши Анджей Дуда.

Похоронная церемония

По данным итальянской полиции, около 160 тысяч человек собрались на площади Святого Петра в Ватикане, чтобы отдать дань уважения Папе. Верующие также собрались на близлежащих улицах, чтобы увидеть похороны.

По данным Ватикана, всего на похоронной службе присутствуют около 200 тысяч человек.

Фото: в Ватикане прощаются с Папой Франциском (Reuters)

Гроб с телом Франциска вынесли из базилики Святого Петра, где проводят панихиду, которую возглавляет кардинал Джованни Баттиста Ре.



Литургию проводят на английском и испанском языках.