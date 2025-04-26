В порту на юге Ирана взрыв снес офисное здание: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tasnim .

Спасательные подразделения продолжают работы на месте взрыва, пытаясь взять ситуацию под контроль и минимизировать последствия инцидента.

Видео ниже показывает массовый масштаб объяснения в порту Шахид Раджаи в #Iran 's Bandar Abbas pic.twitter.com/hAYm3qmSBO

По словам очевидцев, ситуация в порту остается критической, многие работники находятся в шоковом состоянии.

Местные источники Tasnim сообщают о возможных пострадавших среди сотрудников порта, однако официального подтверждения количества раненых или погибших пока нет.

BREAKING: Массивный взрыв прогремел в порту Шахид Раджаи в Бандар-Аббасе, на юге Ирана, сотрясая землю и раздаваясь эхом по близлежащим городам. Причины и подробности о жертвах пока неизвестны. pic.twitter.com/FJAtxlAiLh

Волна взрыва была настолько мощной, что разрушила офисное здание и повредила десятки автомобилей. Работа порта временно приостановлена для ликвидации последствий.

Напомним, что в Иране 21 марта, днем произошло землетрясение. Его зафиксировали в районе ядерного объекта, который является главным местом обогащения урана в стране.

Как отметили в сейсмологическом центре, землетрясение магнитудой 5,0 произошло недалеко от города Исфахан в центральной части Ирана. Через несколько часов, около 13:00, был зафиксирован второй толчок магнитудой 4,5.

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