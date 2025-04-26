Ватикан нарушил протокол ради Зеленского: как президент оказался в центре внимания

Ватикан нарушил протокол, предоставив президенту Украины Владимиру Зеленскому место в первом ряду во время похорон Папы Франциска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Во время похорон Папы Римского Франциска Ватикан нарушил свой традиционный протокол и предоставил Зеленскому место в первом ряду.

Обычно, места для мировых лидеров распределяются в алфавитном порядке на французском языке, который является традиционным для дипломатии, что требовало бы, чтобы президент Украины сидел в третьем ряду или даже позади.

Однако, на этот раз Ватикан сделал исключение, предоставляя Зеленскому и его жене Елене Зеленский места за 11 сидений от американского лидера Доанльда Трампа.

Как пишет издание, после короткой встречи Зеленского с Трампом, которая стала их первой после разрыва в Овальном кабинете, лидер Украины получил спонтанные аплодисменты на площади Святого Петра.

Место, которое было выделено Зеленскому еще раз подчеркивает внимание, которое ему уделили на этом важном мероприятии.

Вероятно, Ватикан принял специальные меры для того, чтобы гарантировать украинскому президенту центр внимания среди мировых лидеров, даже несмотря на традиционные протокольные правила.

В Ватикане не отрицали, что правила протокола были нарушены.

"Я считаю, что они заняли вакантное место", - сказал представитель Ватикана Маттео Бруни.