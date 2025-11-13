Погода в ноябре удивила? Агрометеорологи объяснили, что происходит с озимыми в Украине
В Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на рост и развитие озимых культур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ
Особенности погоды в Украине в начале ноября
Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, в течение первой декады ноября текущего года в Украине наблюдалась "теплее обычного погода".
Речь идет о том, что на протяжении большинства дней среднесуточные показатели температуры воздуха соответствовали показателям первой половины октября.
Сообщается также, что:
- максимальная температура в самые теплые дни повышалась до +13+21°C;
- уровень средней декадной температуры был на 2-4°C выше нормы.
При этом на всей территории страны в течение декады отмечались дожди разного количества и интенсивности.
"От небольших на большей части территории до умеренных и местами (в западных и северных областях) до значительных", - уточнили в УкрГМЦ.
Кроме того, временами наблюдались:
- морось;
- сильные туманы.
Агрометеорологические условия первой декады ноября 2025 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Влияние погоды на рост и развитие озимых в Украине
В Укргидрометцентре сообщили, что агрометеорологические условия в первой декаде ноября были благоприятными:
- для роста озимых культур;
- для развития озимых культур.
Уточняется, что умеренно теплая влажная погода, туманы и морось, а также слабые осадки в большинстве дней "имели положительное влияние на посевы".
"Однако из-за медленного накопления эффективных температур активного развития не наблюдалось", - отметили специалисты УкрГМЦ.
Так, по наблюдениям агрометеорологов:
- озимые культуры, посеянные в сентябре и в начале октября, - достигли массовой фазы кущения;
- посевы первой половины октября - находились в фазах образования листьев и узловых корней;
- на поздних посевах второй половины октября - продолжалось формирование всходов.
Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
