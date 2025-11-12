Посевная озимых в Украине подходит к концу: какие области в лидерах и что сеют активнее всего
По состоянию на текущую неделю аграрии в Украине засеяли уже более 6 194 тысяч гектаров озимых. При этом некоторые области сев зерновых культур и рапса уже завершили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Сколько и каких озимых культур было засеяно
Согласно еженедельной статистике министерства насчет посевной 2025 года в Украине, по состоянию на 11 ноября украинские аграрии засеяли уже 6 194,5 тыс. гектаров озимых культур.
Уточняется, что это - 94,5% от прогнозируемых площадей.
Так, было посеяно, в частности:
- озимой пшеницы - 4 507,6 тыс. гектаров;
- озимого ячменя - 544,2 тыс. гектаров;
- озимой ржи - 66,1 тыс. гектаров;
- озимого рапса - 1 076,7 тыс. гектаров.
Посевная в Украине по состоянию на 11 ноября (инфографика: me.gov.ua)
Какие области - среди лидеров по посевам
Гражданам рассказали, что среди лидеров по посевам зерновых культур - три области Украины:
- Одесская;
- Днепропетровская;
- Николаевская.
Между тем больше всего озимого рапса было засеяно:
- в Одесской области;
- в Винницкой области;
- в Николаевской области.
Сколько областей сев уже завершили
По информации Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, сев зерновых уже завершили в шести областях:
- Закарпатской;
- Запорожской;
- Ивано-Франковской;
- Полтавской;
- Ровенской;
- Черниговской.
Между тем сев рапса полностью завершили аграрии из 14 областей Украины.
Когда началась посевная озимых культур в Украине
Согласно информации министерства, осеннюю посевную украинские аграрии начали еще в начале сентября. По состоянию на 9 число уже было засеяно 727,5 тыс. гектаров.
Тогда сев озимых зерновых культур начали аграрии Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областей.
Гражданам рассказали, что озимый рапс сеют сельхозпроизводители почти всех областей.
Кроме того, в Украине начали засеивать:
- озимую пшеницу;
- озимый ячмень;
- озимую рожь.
Начало посевной озимых культур (инфографика: me.gov.ua)
