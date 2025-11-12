Посевная озимых в Украине подходит к концу: какие области в лидерах и что сеют активнее всего

По состоянию на текущую неделю аграрии в Украине засеяли уже более 6 194 тысяч гектаров озимых. При этом некоторые области сев зерновых культур и рапса уже завершили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Сколько и каких озимых культур было засеяно

Согласно еженедельной статистике министерства насчет посевной 2025 года в Украине, по состоянию на 11 ноября украинские аграрии засеяли уже 6 194,5 тыс. гектаров озимых культур.

Уточняется, что это - 94,5% от прогнозируемых площадей.

Так, было посеяно, в частности:

озимой пшеницы - 4 507,6 тыс. гектаров;

озимого ячменя - 544,2 тыс. гектаров;

озимой ржи - 66,1 тыс. гектаров;

озимого рапса - 1 076,7 тыс. гектаров.

Посевная в Украине по состоянию на 11 ноября (инфографика: me.gov.ua)

Какие области - среди лидеров по посевам

Гражданам рассказали, что среди лидеров по посевам зерновых культур - три области Украины:

Одесская;

Днепропетровская;

Николаевская.

Между тем больше всего озимого рапса было засеяно:

в Одесской области;

в Винницкой области;

в Николаевской области.

Сколько областей сев уже завершили

По информации Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, сев зерновых уже завершили в шести областях:

Закарпатской;

Запорожской;

Ивано-Франковской;

Полтавской;

Ровенской;

Черниговской.

Между тем сев рапса полностью завершили аграрии из 14 областей Украины.

Когда началась посевная озимых культур в Украине

Согласно информации министерства, осеннюю посевную украинские аграрии начали еще в начале сентября. По состоянию на 9 число уже было засеяно 727,5 тыс. гектаров.

Тогда сев озимых зерновых культур начали аграрии Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областей.

Гражданам рассказали, что озимый рапс сеют сельхозпроизводители почти всех областей.

Кроме того, в Украине начали засеивать:

озимую пшеницу;

озимый ячмень;

озимую рожь.

Начало посевной озимых культур (инфографика: me.gov.ua)