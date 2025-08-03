Минные поля вместо посевов: как война изменила аграрную карту Украины

Из-за заминированных полей, мобилизации работников, дефицита ресурсов и разрушенной логистики аграрии оказались перед новыми вызовами. В частности, необходимостью поиска новых регионов для выращивания культур. Это все ставит под угрозу урожай.

В интервью РБК-Украина и.о. первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник рассказал, как агросектор адаптируется к военным условиям.

Военные вызовы для аграрного сектора

"Сейчас самыми большими проблемами для аграриев - кадровое обеспечение, особенно донимает нехватка механизаторов и специалистов среднего звена, которые ушли защищать Родину, а также рост цен на ресурсы, особенно горюче-смазочные материалы", - говорит эксперт.

Также временная оккупация части территорий, минная ситуация, эвакуация населения, блокада морских портов, рост стоимости ресурсов и логистические риски - повлияли на региональное размещение производства сельскохозяйственных культур и несколько изменило структуру посевов по областям.

"Например, в регионах с умеренным климатом (Волынская, Ровенская, Черновицкая) увеличились посевы ячменя, озимой пшеницы, сои, а также кормовых культур для животноводства. Однако наибольшие изменения претерпело размещение овощеводства и бахчеводства, площади выращивания которых выросли в центральных и западных регионах", - объясняет Гриник.

Благодаря этому смещению ареола выращивания ожидается, что валовое производство овощей в 2025 году вырастет на +5,3% по сравнению с 2024-м, а бахчевых культур на +10,7%, достигнув 8,06 млн тонн. Это будет способствовать удовлетворению внутреннего спроса и стабилизации цен.

Нехватка удобрений негативно влияет на урожай

"Рынок минеральных удобрений отечественных производств сократился в среднем на 50%. В течение военного положения объем внесения минеральных удобрений уменьшается, повышается дефицит питательных веществ, что является одним из факторов снижения плодородия почв", - говорит ученый.

Например, расчетная потребность минеральных удобрений под запланированный урожай в 2025-м более чем вдвое превышает фактически внесенное количество в 2024-м. Подобная ситуация и со средствами защиты.

"Вместе с тем, аграрии используют все технологические возможности, чтобы обеспечить желаемый результат", - добавляет Гриник.