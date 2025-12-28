Зеленский уже в Майами. После встречи с Трампом будет разговор с лидерами ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в 20:00 (по Киеву) 28 декабря. Запланированы совместные заявления президентов и телефонный разговор с лидерами Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Офиса президента Украины Сергея Никифорова для СМИ.
По словам представителя ОПУ, Зеленский и Трамп до начала переговоров сделают совместное заявление. Также в 21:00 по Киеву состоится совместный телефонный разговор Зеленского и Трампа с европейскими лидерами.
Пока неизвестно, кто из лидеров Европы присоединится к разговору. Этот вопрос все еще на стадии согласования.
Обновлено. Президент Зеленский сообщил, что уже во время пребывания во Флориде провел детальный телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Обсудили подготовку к встрече с Президентом Трампом, а также все наши контакты с европейскими партнерами. Проинформировал о ситуации на фронте и последствиях российских ударов. Очень ценим поддержку Британии. Будем и дальше в контакте!", - написал он.
Напомним, ранее стало известно, что 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида в 20:00 по киевскому времени. Ранее планировалось, что встреча начнется в 22:00 по Киеву. Украинский президент уже прибыл в США для встречи с Трампом.
Зеленский заявил, что во время встречи обязательно будет поднимать вопрос территорий - сейчас это один из важнейших и самых сложных вопросов. Украинский лидер обсудит с Трампом и Донбасс, и Запорожскую атомную электростанцию. Также европейцы будут присутствовать на его встрече с Трампом - в режиме онлайн.
При этом СМИ предупреждают - судя по всему, во время встречи во Флориде Зеленский и Трамп столкнутся с серьезными разногласиями по ключевым пунктам мирного плана. Трамп хочет заключить "мирное соглашение" как можно скорее, однако многие условия РФ для Украины неприемлемы.