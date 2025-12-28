Зеленский уже в Майами. После встречи с Трампом будет разговор с лидерами ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в 20:00 (по Киеву) 28 декабря. Запланированы совместные заявления президентов и телефонный разговор с лидерами Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Офиса президента Украины Сергея Никифорова для СМИ.

По словам представителя ОПУ, Зеленский и Трамп до начала переговоров сделают совместное заявление. Также в 21:00 по Киеву состоится совместный телефонный разговор Зеленского и Трампа с европейскими лидерами.

Пока неизвестно, кто из лидеров Европы присоединится к разговору. Этот вопрос все еще на стадии согласования.

Обновлено. Президент Зеленский сообщил, что уже во время пребывания во Флориде провел детальный телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Обсудили подготовку к встрече с Президентом Трампом, а также все наши контакты с европейскими партнерами. Проинформировал о ситуации на фронте и последствиях российских ударов. Очень ценим поддержку Британии. Будем и дальше в контакте!", - написал он.