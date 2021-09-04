Подробиці про iPhone 13 і дата виходу нової Windows. Головне зі світу технологій

Нові смартфони iPhone 13, які вийдуть цієї осені, будуть підтримувати супутниковий зв'язок. Операційна система Windows вийде на початку жовтня, а в Twitter можна буде заробити на своїх постах.

Новий iPhone може отримати підтримку супутникового зв'язку

Нове покоління смартфонів від Apple можуть отримати підтримку супутникового зв'язку. Очікується, що з його допомогою можна буде дзвонити і обмінюватися SMS поза зоною дії стільникової мережі.

Зокрема, авторитетний Інсайдер Мін-Чі Куо повідомив, що iPhone 13 отримає таку версію 5G-модему Qualcomm Snapdragon X60, яка буде підтримувати роботу в C-діапазоні. Це, в свою чергу, дозволить безпосередньо підключатися до супутників на низькій навколоземній орбіті.

На новинах про технологію акції Apple підскочили до історичного максимуму, а капіталізація компанії склала 2,5 трлн доларів.

Крім того, цього тижня були новини й про інші продукти Apple. Стало відомо, що виробництво нових смарт-годин відкладено, при цьому в Apple Watch можуть з'явитися датчики тиску, температури та інші функції.

Також авторитетні ЗМІ заявляють про те, що Apple може почати виробництво електромобілів під своїм брендом в 2024 році.

Google Pixel масово виходять з ладу через оновлення

Користувачі смартфонів Google Pixel почали скаржитися на появу помилок, які не дають нормально користуватися гаджетами. Власники Pixel 3 повідомляють про повне блокування смартфона після оновлень ОС. Переважно воно виникає у тих, хто оновив пристрої до Android 11.

Незважаючи на заблокований екран, смартфони можна заряджати і при підключенні по кабелю їх розпізнає ПК. При цьому сам пристрій знаходиться в режимі аварійного завантаження (EDL), який дозволяє виконати скидання даних і циклічно завантажується при кожному перезавантаженні.

Windows 11 вийде 5 жовтня

Нова операційна система Windows 11 буде доступна для установки з 5 жовтня. Оновлення буде поетапним, спочатку оновляться власники потужних комп'ютерів, чиї характеристики відповідають мінімальним вимогам.

Повідомлення про завантаження 11-ї версії буде приходити через службу Windows Update або через спеціальний додаток Microsoft PC Health Check.

У Twitter можна буде заробити на твітах

Сервіс мікроблогів Twitter запустив функцію Super Follows, яка дозволяє стягувати з передплатників плату за перегляд твітів. Дана можливість доступна для акаунтів з понад 10 000 фоловерів.

При цьому блогер повинен проживати в США, бути старше 18 років і публікувати не менше 25 твітів на місяць.

Google розробить додаток для сліпих бігунів

Японський підрозділ Google заявив про початок розробки нової технології для допомоги бігунам з порушенням зору. Додаток-аналізатор буде самостійно контролювати положення користувача.

Смартфон з додатком буде кріпитися на животі, і за допомогою камер штучний інтелект самостійно буде аналізувати зображення і положення бігуна щодо його маршруту. Якщо він знаходиться на правильному шляху, смартфон буде видавати м'який звук. В іншому випадку гаджет попередить більш гучним сигналом.

Tesla Cybertruck випустять не раніше 2023

Tesla знову відклала запуск серійного виробництва електричного пікапа Cybertruck. Як заявив глава компанії Ілон Маск, прем'єра готової моделі пройде не раніше кінця 2022 року, а масова збірка почнеться тільки в другій половині 2023 року.

"Це абсолютно особливий проект. Як помилка в матриці. Як автомобіль, який розробили спеціально для Нео", - цитують його профільні видання.

Названа дата першої цивільної місії SpaceX

Космічна компанія SpaceX оголосила, що запуск першої цивільної місії у космос відбудеться 15 вересня. Старт запланований на 15:00 (за київським часом), але за три дні до старту в залежності від погодних умов можуть змінити час.

NASA почала випробування аеротаксі

Космічне агентство NASA разом з компанією Joby Aviation заявили про початок випробувань електролітака, який в майбутньому буде використовуватися як повітряне таксі.

Випробування триватимуть до 10 вересня на базі в Каліфорнії. Експерти NASA оцінять, наскільки аеротаксі є безпечним для пасажирів.