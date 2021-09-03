Apple може почати виробництво електромобілів в 2024

Американська компанія Apple може почати виробництво електромобілів під своїм брендом в 2024 році. На сьогодні по цій темі ведуться переговори з японською Toyota.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс Digi Times .

Повідомляється, що в серпні місяці представники Apple зустрічалися з південнокорейськими компаніями SK Group і LG Electronics, щоб обговорити розробку Apple Car. Тепер же Toyota є одним з потенційних партнерів.

Apple працює над автомобільним проектом принаймні з 2014 року, але для запуску виробництва треба задіяти абсолютно новий ланцюжок поставок.

За даними видання, Apple розробляє нову конструкцію батареї, яка радикально знизить її вартість і збільшить запас ходу автомобіля. Очікується, що технологія виявиться настільки проривною, що її можна буде охарактеризувати, як "схожою на те, коли ви вперше побачили iPhone".

Передбачається, що виробництво автомобіля під брендом Apple почнеться в 2024 році, але логістичні проблеми через пандемію і брак мікросхем можуть відкласти ці терміни.