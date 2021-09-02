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Користувачі Twitter зможуть заробляти гроші на власних твітах, - CNBC

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США, Четвер 02 вересня 2021 13:39
Користувачі Twitter зможуть заробляти гроші на власних твітах, - CNBC Фото: користувачі Twitter зможуть заробляти гроші на власних твітах (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У соціальній мережі Twitter запустили функцію Super Follows, яка дозволяє блогерам стягувати з підписників плату за перегляд твітів. Таким нововведенням зможуть скористатися лише ті, хто має не менш як 10 тисяч фоловерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.

"Twitter запустив Super Follows, функцію, яка дозволяє окремим користувачам стягувати плату з інших за доступ до контенту тільки для передплатників", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що така функція дозволить найбільш популярним користувачам мережі "нарешті отримувати дохід від своїх передплатників", однак доступ до Super Follows обмежений.

Так, новою функцією зможуть скористатися блогери, які відповідають таким критеріям:

  • проживають в США,
  • старші 18 років,
  • мають більш як 10 тисяч підписників,
  • опублікували більш як 25 твітів за останні 30 днів.
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