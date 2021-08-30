Новий iPhone 13 може отримати підтримку супутникового зв'язку для дзвінків і SMS
Нові смартфони iPhone 13, який вийдуть восени цього року, можуть отримати підтримку супутникового зв'язку. Він буде використовуватися для дзвінків і SMS поза зоною дії стільникової мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс macrumors.
Повідомляється, що за словами авторитетного інсайдера Мін-Чі Куо, iPhone 13 отримає модифіковану версію 5G-модему Qualcomm Snapdragon X60 для роботи в C-діапазоні, який використовується для наземного і супутникового радіозв'язку. Це дозволить безпосередньо підключатися до супутників на низькій навколоземній орбіті для дзвінків і обміном SMS.
Також повідомляється, що партнером Apple в даному проекті виступить оператор супутникового зв'язку Globalstar. При цьому поки невідомо, чи буде iPhone 13 підтримувати звичайні дзвінки за допомогою супутникового зв'язку, або функціонал обмежиться iMessage або FaceTime.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екранний виріз в iPhone 13 буде істотно меншим, ніж у попередніх поколіннях.
До цього в мережі з'явилися фото можливого iPhone 13.