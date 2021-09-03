Названо дату та час запуску першої цивільної місії SpaceX
Компанія SpaceX, що належить підприємцю Ілону Маску, визначилась з датою та часом початку місії Inspiration4. Запуск цивільного екіпажу у космос заплановано на 15 вересня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Inspiration4.
Зазначається, що 2 вересня команди SpaceX і Inspiration4 зустрілися, аби перевірити готовність ракети-носія Falcon 9, космічного корабля Dragon, наземних систем й навчання екіпажу.
More scenes from our #Inspiration4 crew’s visit to Kennedy Space Center and Cape Canaveral, Florida for training last month. pic.twitter.com/UyTLlnm4av— Inspiration4 (@inspiration4x) August 18, 2021
Запуск ракети заплановано на 15 вересня о 15:00 за київським часом.
За три дні до старту, в залежності від погодних умов, SpaceX планує звузити вікно запуску.
A look at Dragon’s Cupola, which will provide our Inspiration4 astronauts with incredible views of Earth from orbit!— Inspiration4 (@inspiration4x) September 1, 2021
The crew visited the flight-hardware Cupola in California before it was shipped to Florida for integration with Dragon Resilience. pic.twitter.com/9ivMZrS1ip
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що SpaceX ознайомило мережу з членами екіпажу місії Inspiration4.
Також РБК-Україна повідомляло про те, що екіпаж прибув на базу SpaceX, що розташована у Флориді.