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Акції Apple досягли історичного максимуму на новинах про iPhone 13

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Вівторок 31 серпня 2021 17:49
Акції Apple досягли історичного максимуму на новинах про iPhone 13 Фото: Apple дорожчає перед презентацією iPhone 13 (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Ціни на акції американської компанії Apple злетіли до історичного максимуму на новинах про новий смартфон iPhone 13. Капіталізація технологічного гіганта перевищила 2,5 трлн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Apple Insider.

Повідомляється, що за підсумками біржової сесії в понеділок ціни на акції Apple досягли позначки 153,49 долара. Таким чином, з початку 2021 року вони подорожчали на 18,3%. Попередній історичний максимум був зафіксований в серпні на рівні 151,12 долара.

Відзначимо, попит на акції Apple викликаний новинами про те, що новий iPhone 13 буде підтримувати супутниковий зв'язок.

За словами авторитетного інсайдера Мін-Чі Куо, новий флагман отримає модифіковану версію 5G-модему Qualcomm Snapdragon X60, що дозволить за допомогою супутника здійснювати дзвінки без покриття стільникової мережі.

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