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Смартфони Pixel масово виходять з ладу після оновлення до Android 11

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Середа 01 вересня 2021 19:54
Смартфони Pixel масово виходять з ладу після оновлення до Android 11 Фото: Смартфони Pixel масово виходять з ладу після оновлення до Android 11 (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Протягом декількох місяців користувачі смартфонів Google Pixel 3 скаржаться на поширену проблему. Смартфони Pixel 3 і 3 XL страждають від помилки EDL Mode, яка блокує пристрій, після якої пристроєм неможливо використовувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AndroidPolice.

На сьогоднішній день немає чіткого вирішення цієї проблеми, принаймні, такого, яке доступне навіть досвідченим користувачам.

Деякі власники Pixel 3 повідомляють про повне відключення смартфона після оновлень операційної системи. Інші користувачі повідомляють, що блокування виникає без видимих причин. Проблема здебільшого виникає у тих, хто оновив пристрої до Android 11.

Смартфони можна заряджати, незважаючи на нефункціональний екран, при цьому комп'ютер бачить пристрій, якщо підключити Pixel 3 через кабель. Гаджет знаходиться в режимі аварійного завантаження (EDL), який дозволяє виконувати відновлення і скидання даних.

Однак після перезавантаження пристрій знову йде в режим EDL. Власники Pixel 4 XL раніше стикалися зі схожою проблемою. Тоді компанії Google довелося продовжити гарантію пристрою ще на один рік.

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