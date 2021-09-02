NASA розпочала випробування аеротаксі від Joby Aviation: фото та відео

NASA та компанія Joby Aviation заявили про початок випробувань електролітака. В майбутньому, транспорт використовуватимуть як аеротаксі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Joby Aviation .

Випробування триватимуть до 10 вересня поточного року на базі компанії Joby Aviation, що розташована в Каліфорнії.

Експерти NASA спостерігатимуть наскільки аеротаксі є безпечним для пасажирів.

Відзначимо, що це перші випробування в яких беруть участь фахівці NASA. Можливо, в майбутньому Joby Aviation запустить експлуатацію свого аеротаксі в усіх куточках світу.

Після успішності випробувань NASA вивчатимуть інформацію щодо руху літака, його акустики та взаємодії з контролерами.

Wrapping up the weekend with footage of a previous test flight over Big Sur, California.#eVTOL #aam #electricflight pic.twitter.com/PtS9PTrxOs — Joby Aviation (@jobyaviation) August 1, 2021

Завдяки масиву з більш ніж 50 мікрофонами, фахівці визначатимуть чи відповідає акустичний профіль транспорту політиці Федерального авіаційного управління США, аби дозволити включити літак до Національної системи повітряного простору.