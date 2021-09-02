NASA розпочала випробування аеротаксі від Joby Aviation: фото та відео
NASA та компанія Joby Aviation заявили про початок випробувань електролітака. В майбутньому, транспорт використовуватимуть як аеротаксі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Joby Aviation.
Випробування триватимуть до 10 вересня поточного року на базі компанії Joby Aviation, що розташована в Каліфорнії.
Експерти NASA спостерігатимуть наскільки аеротаксі є безпечним для пасажирів.
Watch the highlights from Joby's listing on the New York Stock Exchange! $JOBY— Joby Aviation (@jobyaviation) August 12, 2021
(Video Credit: @NYSE)#OpeningBell #eVTOL #aerialridesharing #uam pic.twitter.com/8KBsYUfCSD
Відзначимо, що це перші випробування в яких беруть участь фахівці NASA. Можливо, в майбутньому Joby Aviation запустить експлуатацію свого аеротаксі в усіх куточках світу.
Після успішності випробувань NASA вивчатимуть інформацію щодо руху літака, його акустики та взаємодії з контролерами.
Wrapping up the weekend with footage of a previous test flight over Big Sur, California.#eVTOL #aam #electricflight pic.twitter.com/PtS9PTrxOs— Joby Aviation (@jobyaviation) August 1, 2021
Завдяки масиву з більш ніж 50 мікрофонами, фахівці визначатимуть чи відповідає акустичний профіль транспорту політиці Федерального авіаційного управління США, аби дозволити включити літак до Національної системи повітряного простору.
Joby Aviation’s all-electric aircraft is set to fly in @NASA’s Advanced Air Mobility National Campaign later this year — the next step in almost ten years of collaboration exploring electric propulsion in aviation. #evtol #advancedairmobility #innovation #collaboration— Joby Aviation (@jobyaviation) July 1, 2021