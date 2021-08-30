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Google розробляє програму-детектор для бігунів з порушенням зору

Новость на русском →
США , Понеділок 30 серпня 2021 16:17
Google розробляє програму-детектор для бігунів з порушенням зору Фото: Google розробляє програму-детектор для бігунів з порушенням зору (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Google Japan заявила про початок розробки нової технології, яка допомагатиме бігунам з порушенням зору під час пробіжки. Додаток самостійно аналізуватиме положення свого власника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NHK.

Компанія розробляє додаток-аналізатор, який облегшуватиме пробіжки бігунам, які мають певні вади зору.

Як працюватиме технологія?

  • Бігун прикріплює до живота смартфон у якому встановлено спеціальний додаток;
  • Завдяки камерам мобільного телефона штучний інтелект самостійно аналізуватиме зображення та положення власника щодо його маршруту;
  • Якщо бігун знаходиться на правильному шляху - смартфон видаватиме м’який звук. Інакше він повідомлятиме про це більш гучним сигналом.
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