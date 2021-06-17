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Повалені дерева і затоплені вулиці: у Маріуполі потоп

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Маріуполь, Четвер 17 червня 2021 10:58
Повалені дерева і затоплені вулиці: у Маріуполі потоп Фото: у Маріуполі злива (novosti.dn.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Гроза, блискавки і злива накрили Маріуполь сьогодні вночі. Це стало причиною численних підтоплень житлових будинків, залиття квартир і щитових.

Про це повідомляє місцеве видання mrpl.city.

Вулиці міста затопило водою. Через сильні пориви вітру валило дерева і рвало дроти. Внаслідок аварійних ситуацій у всіх районах міста відбулися відключення електроенергії.

Фото: злива в Маріуполі (mrpl.city)

Так само вода тече в квартирах, під'їздах. Крім того, маріупольці повідомили, що в лічені години дощовою водою затопило площу Кірова і дорогу під мостом біля "Літака".

У Кальміуському районі висока тополя обвалилась на п'ятиповерхівку, пошкодивши балкони.

Через зливу в Маріуполі ускладнено рух транспорту.

Нагадаємо, сьогодні вночі злива затопила вулиці окупованої Керчі.

Зазначимо, протягом минулого тижня по Україні йшли дощі з грозами. Через негоду були затоплені будинки і дороги. У деяких містах випав величезний град, а в Дніпрі бачили смерч.

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